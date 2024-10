Marotta lancia l’allarme: «I giocatori fanno fatica a gestire lo stress di tantissime partite. Il calendario? Deve essere così»

Marotta lancia l’allarme sul calendario troppo fitto per i giocatori e il problema infortuni. La riflessione del presidente dell’Inter a Dazn

Marotta a Dazn ha lanciato un allarme sul calendario troppo fitto e il problema infortuni, come successo anche al Milan. Questa la riflessione del presidente dell’Inter.

COME GESTIRE QUESTO MINI CICLO DI PARTITE – «Consentitemi una riflessione, che è una critica positiva. Quello di convivere con uno stress agonistico di tantissimi impegni e partite che i giocatori fanno fatica a gestire. Avete visto che in questi periodo di nazionali ci sono stati circa un centinaio di infortuni. E’ un aspetto da salvaguardare, ma dobbiamo sederci ad un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido. Dobbiamo fare un tavolo unico che ancora non c’è. Esiste un’attività nazionale, della Uefa e della Fifa. Il confronto è iniziato e la disponibilità c’è. C’è anche un numero di contrasti superiori alla media degli ultimi dieci anni».

