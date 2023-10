Marianella: «Pobega può rivelarsi un buon investimento per questo motivo». Le parole del giornalista

Il giornalista Massimo Marianella ha parlato a SkySport del calendario fitto del Milan e di Pobega che potrebbe così rivelarsi un buon innesto.

PAROLE – «Contro la Juve sfida chiave per i rossoneri, sarà decivisa la trasferta di Napoli dove il Milan non potrà sbagliare. Ci sono tante partite in pochi giorni, Pioli lo sa e la squadra dovrà fare un gran lavoro. Penso che Pobega potrebbe rivelarsi un buon innesto a partita in corso per far riposare i titolari».