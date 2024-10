Marianella sicuro: «Il Milan avrà un esame importante con il Napoli. Sono d’accordo con Fonseca su questa cosa»

Le parole di Massimo Marianella sulle ambizioni del Milan e di Paulo Fonseca alla vigilia della gara contro il Napoli

Il giornalista Massimo Marianella a Sky Sport 24 ha speso queste parole sul Milan e su Fonseca in vista della gara contro il Napoli.

LE PAROLE – «Il Milan avrà una partita pesante contro il Napoli, un big match e un esame per tutti e due, anche per il Napoli. I rossoneri hanno comunque una partita da recuperare, comunque sono lì. Secondo me fa bene Fonseca a credere nello Scudetto».