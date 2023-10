Marchegiani dopo il KO rossonero: «Era una partita da pareggio, il Milan aveva il fiato corto!»

Luca Marchegiani ha parlato a Sky Calcio Club dopo la sconfitta del Milan contro la Juve. Queste le sue parole

MARCHEGIANI – «Era una partita da pareggio per come i due allenatori l’hanno interpretata e come si è sviluppata. Due episodi l’hanno indirizzata in maniera definitiva: la parata di Szczesny su Giroud e l’espulsione ingenua di Thiaw che in quell’occasione non aveva copertura. Per il resto l’uomo in più si è visto non tanto nelle occasioni create, ma nella gestione dei restanti minuti. Il Milan aveva fiato corto, la Juve più energia».