Manchester City Inter 0-0: Inzaghi FERMA Guardiola, ALTRO pareggio prima del derby col Milan dopo quello col Monza

L’Inter non va oltre il pareggio contro il Manchester City in Champions League all’Etihad Stadium. Inzaghi ferma Guardiola sullo 0-0 al debutto al termine di una partita equilibrata in cui solo nel secondo tempo sono entrati Lautaro Martinez e Mkhitaryan.

Per l’Inter si tratta del secondo pareggio di fila, dopo quello col Monza in Serie A, prima del derby di domenica sera contro il Milan.