Malore Bove, ottime notizie dall’ospedale! Calciatore estubato e lucido. Gli aggiornamenti

Malore Bove, arrivano ottime notizie dall’ospedale sullo stato di salute del ragazzo: è stato estubato ed è lucido e cosciente

Il peggio sembra esser passato: il dramma per il malore avuto in campo da Edoardo Bove durante Fiorentina Inter lascia ora lo spazio alla speranza e alle buone notizie. Notizie che arrivano direttamente dall’ospedale Careggi, dove il calciatore Viola è stato trasportato in ambulanza e dove ha passato la notte.

Il ragazzo, come riferito da Gianluca Di Marzio, pare abbia riposato bene nella notte che ha trascorso in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica. In mattinata è stato estubato. Attualmente è sveglio e lucido, e risponde alle domande. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici. Il Milan, come tutto il mondo del calcio, segue con grande attenzione la vicenda.