Maldini Milan, trattativa IN CHIUSURA col Monza: si lavora per LIMARE quell’aspetto! Il punto sulla futura rivendita in favore del Diavolo

Daniel Maldini si appresa a salutare il calciomercato Milan in questa finestra estiva. Il trequartista, dopo il prestito della scorsa stagione al Monza, è momentaneamente tornato a Milano prima di scoprire il proprio destino. Proprio il Monza è il club che ha fatto sul serio per il suo trasferimento.

Come riferisce il giornalista Daniele Longo su X, dopo la trattativa andata avanti per giorni tra i rossoneri, il club brianzolo e l’agente Riso, adesso l’affare è vicino alla chiusura. Si ragiona sulla percentuale sulla futura rivendita in favore dei rossoneri.