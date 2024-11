Maldini Milan, arriva l’annuncio di Galliani: svelato il futuro del figlio di Paolo. La situazione di mercato del talento del Monza

Galliani in un incontro con i tifosi del Monza ha fatto un annuncio riguardo il futuro di Maldini.

Queste le parole sul figlio di Paolo, cresciuto nel Milan, e sulla presunta clausola per la sua cessione.

GALLIANI SU MALDINI – Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c’è nessuna clausola: chiuderà l’anno a Monza, poi vedremo l’anno venturo