Maldini Italia, la RIVELAZIONE: papà Paolo ha REAGITO così alla convocazione in Nazionale di Daniel. Il retroscena sulla leggenda del Milan

Paolo Maldini in queste ore non ha nascosto l’emozione per la prima convocazione del figlio Daniel nell’Italia di Spalletti per le partite contro Belgio e Israele. A svelare la reazione della leggenda del Milan è Marco Nosotti a Sky Sport 24.

Il talento del Monza prosegue così una storia che lega ancora una volta la famiglia Maldini alla maglia azzurra della Nazionale.