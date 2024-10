Maldini Inter, la suggestione è concreta: c’è il gradimento per il figlio di Paolo

Maldini Inter, arriva la conferma sul gradimento dei nerazzurri per il figlio di Paolo che è stato convocato in Nazionale. I dettagli

Maldini è finito nella lista di mercato dell’Inter. La conferma di quanto si vocifera ormai da diverse ore è Il Giorno.

Il figlio di Paolo, fresco di convocazione in Nazionale per la prima volta, è considerato una suggestione concreta per i nerazzurri. Per non si è andato oltre il gradimento tecnico per il talento del Monza cresciuto nel Milan, ma un eventuale trasferimento sarebbe clamoroso…