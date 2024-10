Maignan Milan, Furlani fa felice il francese! Ingaggio monstre, firmerà il rinnovo a queste condizioni

Maignan Milan, Furlani pronto a gratificare il portiere con un importante adeguamento economico: queste le condizioni per il rinnovo

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a blindare Maignan con il rinnovo di contratto:

PAROLE – «Il Milan non ha mai avuto dubbi sulle straordinarie qualità tecniche e morali di Maignan ma vederlo tornare sui livelli che gli competono in questa stagione è stato sicuramente un fattore che ha convinto il club ad accelerare nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Mike vedrà l’ingaggio raddoppiato (da 2,8 milioni di euro a 5 milioni) e l’accordo prolungato di quattro anni. La macchina burocratica che porterà alle firme è già in moto».