Maignan Milan, accordo raggiunto da giorni per il rinnovo: manca solo la firma. Il portiere resterà in rossonero fino al 2029

Maignan e il Milan hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2029 già da diversi giorni.

I dialoghi, come fa sapere Matteo Moretto via Twitter, i dialoghi tra le parti proseguivano da mesi e la sintonia è stata buona. Per Maignan è pronto un adeguamento dell’ingaggio che lo porterà ad essere uno dei più pagati in rosa. Prima dell’annuncio ufficiale manca solo la firma del portiere francese che resterà in rossonero per tanti anni ancora.