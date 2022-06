Macron rivela: «Mbappe? Ecco gli ho detto»

Macron, presidente della Francia, ha rivelato di aver consigliato a Kylian Mbappe di rimanere al PSG: il suo racconto

Emmanuel Macron potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella permanenza di Kylian Mbappé al PSG. Ecco di seguito le parole del presidente francese ai microfoni de Le Parisien:

«Vi assicuro, non sono mai intervenuto in nessun trasferimento. Sono come un cittadino qualunque quando si tratta di sport: mi piace guardare belle partite e fare il tifo per una squadra, per la precisione l’Olympique Marsiglia. Ho parlato con Mbappé ma solo per consigliargli di rimanere in Francia. Quando viene sollecitato in modo informale ed amichevole, il ruolo di ogni presidente è quello di difendere il proprio Paese».