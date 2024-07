Lukaku Milan, il TEMPO può fornire un assist ai rossoneri: così possono ANTICIPARE il Napoli per l’acquisto dell’attaccante belga

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Luca Marchetti ha spiegato la situazione legata al futuro di Romelu Lukaku, conteso dal mercato Milan e dal Napoli.

PAROLE – «C’è Dovbyk e tutto il discorso fatto su Lukaku. La sensazione è che il rapporto con Conte non possa non pesare all’interno di una trattativa. Questo non significa però che il belga non voglia andare al Milan, che può sfruttare il fattore tempo dato che il Napoli non si è ancora liberato di Osimhen. I partenopei non potrebbero andare a trattare col Chelsea per il momento, il Diavolo sì. Blues che non aprono al prestito».