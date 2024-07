Lukaku Milan: questa notizia su Osimhen può cambiare il futuro del belga. Cosa sta succedendo per l’attaccante del Napoli

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, l’agente di Victor Osimhen, Calenda, ha effettuato un viaggio a Parigi nella giornata di oggi. Il Psg, infatti, è il club maggiormente interessato al nigeriano. L’intenzione dei campioni di Francia sarebbe quella di inserire nell’operazione una contropartita tecnica: i nomi presi in considerazione in questo momento sono quelli di Carlos Soler, Nordi Mukiele e Kang-In Lee.

Con l’eventuale uscita di Osimhen, dunque, il sostituto che balzerebbein pole sarebbe Romelu Lukaku, che ritroverebbe Antonio Conte dopo l’esperienza all’Inter. Anche il Milan voleva il belga, ma con Morata e Fullkrug le porte sembrano essersi chiuse per lui.