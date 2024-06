Lukaku Milan, Marianella lo CONSIGLIA: «Se fossi in lui andrei in QUESTA squadra. Lui è molto sensibile…». Le parole del giornalista

Il giornalista Marianella ha commentato a SkySport le ultime voci che vedrebbero il calciomercato Milan interessato a Lukaku, nel mirino anche del Napoli di Conte.

PAROLE – «Andrei al Napoli con Conte, conoscendo Lukaku. È molto sensibile, andare al Milan riproporrebbe una situazione emotiva difficile. Ritrovare Conte in panchina, in un ambiente in cui non ha avuto legami contrari, sarebbe meglio».