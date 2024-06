Lukaku Milan, l’indizio che lo AVVICINA al Napoli! Tifosi in delirio: Conte chiama e lui risponde – FOTO

Lukaku Milan, l’indizio che lo AVVICINA al Napoli! Tifosi in delirio: Conte chiama e lui risponde. La FOTO del like al commento

Romelu Lukaku è uno dei grandi obiettivi, oltre che del calciomercato Milan, anche del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Ad alimentare le voci su un suo probabile arrivo ci ha pensato lo stesso attaccante.

Il calciatore belga, infatti, ha messo like, poi tolto, al post pubblicato da Conte e il Napoli sulla sua presentazione. Questo non è né un indizio né una prova ma nel 2024 è un segnale da tenere in considerazione con i tifosi partenopei in delirio.