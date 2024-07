Lukaku Milan, l’INDISCREZIONE di Biasin: «Ha già DECISO la sua prossima meta! Dipendesse da lui…». L’annuncio del giornalista

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Zero durante Napoli Magazine Live’, Fabrizio Biasin ha svelato quella che è la preferenza di Romelu Lukaku, attaccante accostato anche al calciomercato Milan, per il proprio futuro. Il giornalista ha fatto anche un punto sulla grigli di partenza delle squadre per la prossima Serie A.

GRIGLIA DI PARTENZA PROSSIMA SERIE A – «E’ presto, il mercato è appena iniziato. Partirei dagli ultimi risultati, l’Inter è già quasi completa ma Napoli e Juve si stanno rinnovando. Queste tre si giocheranno lo scudetto assieme al Milan».

FUTURO DI LUKAKU – «La soluzione più probabile mi sembra quella napoletana, con Conte ha reso al meglio. Ora sta giocando gli Europei, ma se dipendesse da lui avrebbe già scelto il Napoli. Conte spera di poter lavorare sempre al completo sin dal raduno, ma quest’anno con gli Europei ad esempio sarà complicato. Servirà un po’ di pazienza».