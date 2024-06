Lukaku Milan, la pista SCEMA? Scenario INASPETTATO, c’entra Ibrahimovic. Cosa sta SUCCEDENDO

Lukaku-Milan, la pista è destinata a scemare? Il Chelsea non apre al prestito e anche il rapporto con Ibrahimovic non facilita l’affare

Come riferito da Sky, c’è un’importante novità per il calciomercato Milan rispetto al possibile arrivo di Romelu Lukaku come attaccante titolare della prossima stagione.

La pista starebbe pian piano scemando per due fattori molto precisi: la volontà del Chelsea di non voler cedere il calciatore in prestito e soprattutto il brutto rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Gli screzi tra i due in passato rendono l’affare quantomeno complicato.