Lukaku Milan: è lui il preferito, ma la strada è già in salita. Due gli aspetti da far quadrare: i DETTAGLI

Lukaku Milan: è lui il preferito, ma la strada per arrivare al belga è già in salita. Due gli aspetti da far quadrare: i DETTAGLI

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti su Romelu Lukaku, balzato in pole position nella lista di Moncada per quanto riguarda il nuovo numero nove dopo la fumata nera con Zirkzee.

Ci sono due aspetti da far quadrare. Innanzitutto quello relativo all’ingaggio, con il Milan che non ha intenzione di sfiorare il tetto da 6,5 milioni di euro a stagione. Poi servirà anche uno sconto sul cartellino del giocatore da parte del Chelsea, che ad oggi non apre al prestito e pretende una quarantina di milioni.