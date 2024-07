Lukaku Milan, da Londra è arrivato un segnale chiarissimo. Cosa filtra sul possibile colpo in attacco: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Romelu Lukaku, attaccante rientrato al Chelsea dopo il prestito annuale alla Roma su cui sta lavorando da qualche settimana il Milan.

Secondo quanto si apprende dal quotidiano il Diavolo ha sondato il terreno con il Chelsea e ha capito che per il momento non è possibile avere il belga in prestito. In sede però nessuno ha perso la calma perchè nelle stagioni con Europeo o Mondiale il mercato decolla in ritardo e alla fine ci sono occasioni molto vantaggiose.