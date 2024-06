Lukaku Milan, Marchetti SVELA: «Duello con il Napoli, alla lunga la sensazione è questa»

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchetti ha detto la sua sul futuro di Lukaku, conteso dal calciomercato Milan e dal Napoli

Le parole di Luca Marchetti, sul futuro di Lukaku, conteso dal calciomercato Milan e dal Napoli:

LE PAROLE – «Vedremo chi riderà tra Milan e Napoli. Ad oggi la sensazione è che il giocatore abbia già riso al telefono di Conte. C’è già stato un contatto diverso tempo fa, Conte gli ha ribadito che in caso di cessione di Osimhen sarà lui l’erede del nigeriano. Il Napoli quindi lo tiene caldo. Il Milan però sta cercando l’attaccante e Lukaku è un’opzione piùà che valida. Finchè il Napoli non vende Osimhen la porta per il Milan resta aperta, nel momento in cui il nigeriano è vicino alla cessione e Lukaku dovesse essere ancora al Chelsea, credo poi che il belga aspetterà 10 giorni per poi scegliere il Napoli»