Lukaku Milan: STRATEGIA Chelsea già vista, il dettaglio che fa sperare per un approdo in rossonero

Nei ultimi giorni si parla di un possibile ritorno di Lukaku in Italia, al calciomercato Milan. Sky Sport fa il punto sulla trattativa

Il calciomercato Milan è ancora alla ricerca di un erede di Giroud in attacco. Tra nomi fatti in questi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di Lukaku in Italia. Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

il Chelsea non apre al prestito oneroso, ma i Blues all’inizio del calciomercato è sempre un po’ restio. Vorrebbe cederlo a titolo definitivo al momento la richiesta e 40 milioni di euro ma è una cifra che potrebbe abbassarsi