Lukaku Milan, il Chelsea è pronto ad abbassare le PRETESE: contatti continui con quel club, le ULTIME

Il Chelsea cambia le carte in tavola e potrebbe, per la prima volta, abbassare la richiesta per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese è in contatto con il Napoli che ha già fatto un’offerta intorno ai 30 milioni di euro bonus inclusi per l’attaccante accostato anche al mercato Milan.

C’è stata apertura da parte del Chelsea che potrebbe cedere l’ex Inter a una cifra e nei prossimi giorni potrebbero avanzare i colloqui che interesserebbero anche Osimhen.