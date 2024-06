Spalletti a Sky: «C'è TROPPA pressione, da adesso CONTA solo un fattore. Sulla formazione di oggi...»

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Svizzera: le dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Svizzera-Italia. Le sue dichiarazioni:

PRESSIONE – «Noi la pressione la viviamo, la sentiamo. Quando è uscito questo girone c’era il rischio reale di uscire, Spagna e Croazia erano due clienti scomodi. Ora che abbiamo passato il turno non ci sono più calcoli da fare. Bisogna creare con volontà, qualità ed esperienza».

CENTROCAMPO – «Fagioli sarà quello che starà in mezzo, quello che farà un po’ più il regista. Con la sua gioventù ha tutte le qualità per diventare un big in quel ruolo. Barella sarà quello più delegato ad andare sul loro play, Xhaka. Gli esterni invece possono fare male ma anche aiutare con i ripiegamenti».