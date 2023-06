Ibrahimovic team manager del Milan? Il commento di Serafini

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha commentato la possibilità che Zlatan Ibrahimovic diventi team manager del Milan

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha parlato così della possibilità di inserire Zlatan Ibrahimovic come team manager del Milan:

Nel modello sportivo americano, la figura del team manager non esiste così come uella del direttore sportivo. Ibrahimovic è ambizioso, ha bisogno di programmi e di strategie secondo le sue esigenze. Mi stupirebbe in questo momento. Il suo ruolo ideale, solo nel Milan, sarebbe stato quello di team manager. Ma voglio bene a Romeo e non voglio togliergli il lavoro. Se la società sostiene che Pioli non abbia bisogno di una figura così ne dovrà fare a meno