Casini: «Su Ancelotti CT del Brasile ho un pensiero chiaro»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha commentato l’incarico di CT del Brasile di Carlo Ancelotti, ex Milan

Durante la presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 2023-2024, Lorenzo Casini ha parlato così di Ancelotti, ex Milan, CT del Brasile:

Ancelotti al Brasile è una notizia straordinaria, un riconoscimento per tutto il calcio italiano. È l’allenatore che ha vinto di più, noi poi aspetteremo felici il suo ritorno in Italia dopo questa ennesima esperienza all’estero. È come un professore italiano che diventa rettore di Oxford, siamo molto contenti.