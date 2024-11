Loftus-Cheek Milan, è lui la mossa di Fonseca contro la Juve? Clamorosa novità, cosa può succedere

Loftus-Cheek Milan, il centrocampista inglese può essere la mossa a sorpresa in vista della gara di sabato contro la Juve

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, potrebbe sorprendere ancora a livello tattico come fatto contro Inter e Real Madrid nella sfida di sabato contro la Juve:

Così, ecco un altro possibile cambio con l’intento di irrobustire la difesa: un

centrocampo a tre, e dentro la nuova mediana i muscoli e il dinamismo di Loftus-Cheek. Autore, finora, di una stagione non esattamente esaltante: cinque partite da titolare in campionato, l’ultima proprio contro il Napoli e la penultima a metà settembre con il Venezia. In Champions è stato titolare tre volte su quattro, partendo dalla panchina nel successo di Madrid. Dopo la prima stagione rossonera in doppia cifra, con 6 gol in A e 4 in Europa League, quest’anno è ancora fermo a zero. Pochi anche itentativi. La maglia da titolare con la Juve sarebbe una strategia anche per restituirgli fiducia, nella speranza che sia ricambiata da una prestazione all’altezza.