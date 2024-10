Liverani confessa: «Non vedo il Milan come squadra definita: ci sono problemi evidenti ma può lottare con le altre»

Le parole di Fabio Liverani rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio: il commento riguardo la situazione che si vive in casa Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore Fabio Liverani ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il presente che si vive in casa Milan.

PAROLE – «Non ho ancora la sensazione di vederla una squadra definita. Non ha ancora trovato la quadra, va a sprazzi. Ha qualche problema evidente, ma a livello individuale deve lottare con le altre. È un po’ in ritardo, la vittoria col Brugge era fondamentale per non dire obbligatoria viste le prime due sconfitte in Champions, ma per lo scudetto in questo momento non la vedo vicina a Inter e Napoli. Non ha quella continuità di risultati».