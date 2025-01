Condividi via email

Liberali Milan, il giovane calciatore cambia agente: è entrato in quest’agenzia. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Mattia Liberali, giovane calciatore rossonero classe 2007, ha scelto di cambiare agente. Il trequartista della Primavera del Milan è entrato a far parte della World Soccer Agency di Alessandro Lucci.

Il rossonero – in questa stagione – si è tolto anche la soddisfazione di giocare da titolare la partita di campionato contro il Genoa, in occasione della festa per i 125 anni della storia del club.