Lecce Parma 2-2: partita FOLLE, Pecchia si SALVA nel recupero. Il TABELLINO

Lecce-Parma 2-2: partita folle, Pecchia riprende i padroni di casa nel recupero con le reti di Almqvist e Hainaut

Terza sconfitta consecutiva evitata in pieno recupero per il Parma, capace di battere il Milan alla seconda giornata: dal 92′ al 95′ la squadra di Pecchia raddrizza una gara maledetta contro il Lecce che la vedeva in svantaggio di due reti nonostante almeno cinque occasioni clamorose.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo (86′ Pelmard); Ramadani (75′ Rafia), L.Coulibaly (65′ Pierret); Morente (75′ Pierotti), Rebic (65′ Banda), Dorgu; Krstovic. All.: Gotti

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Osorio (65′ Hainaut), Balogh, W.Coulibaly; Bernabé, Sohm (37′ Cancellieri); Man, Hernani (67′ Haj Mohamed), Mihaila (65′ Almqvist); Bonny. All.: Pecchia

Arbitro: Guida

Marcatori: 32′ Dorgu (L), 59′ Krstovic (L), 94′ Almqvist (P), 96′ Hainaut (P)

Ammoniti: Ramadani (L), Dorgu (L), Gaspar (L), Rafia (L)

Espulsi: Guilbert (L), Cancellieri (P)