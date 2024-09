Leao Milan, Ventola DELUSO dal portoghese: «Mi aspetto di più! Prenda esempio da LUI». E stupisce su Abraham

Leao-Milan, Nicola Ventola, ex calciatore, ha criticato Rafael Leao ed elogiato Christian Pulisic: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Nicola Ventola ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Leao l’ho sempre difeso, può ambire a livelli più alti del Milan. Però passano gli anni e i gol sono pochi, magari fa qualche assist in più, mi aspetto sia più leader, segni più reti, giochi partite con intensità in tutti e 90 i minuti. Non può avere questi atteggiamenti di alternanza in gara: non difende, devi chiedergli spirito di sacrificio. Se poi non difendi, allora devi essere decisivo. E Leao è decisivo in campionato con le piccole. Non sono contento di lui e mi auguro capisca che deve essere più decisivo. Pulisic? Lui è un giocatore fantastico, che è lì per 90 minuti, un motorino che segna, fa assist, ha personalità. Morata e Abraham? Morata non si discute. È un giocatore molto criticato che sa giocare per la squadra e ha sempre segnato i suoi gol. Oggi lo spagnolo è leader tra i rossoneri, può essere importante. Abraham ha subito un infortunio serio, deve crescere mentalmente. Ha una maniera di giocare che a me piace, l’anno scorso ne ha fatti pochi di gol, ha subito la piazza. Era successo anche a me. Come qualità è un attaccante completo, con colpi e gol nel sangue».