Leao Milan, il portoghese risponde a Cassano! Tifosi rossoneri impazziti – FOTO. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Rafael Leao, nonostante la grande prestazione in Supercoppa Italiana con il Milan, ha ricevuto pesanti critiche da Antonio Cassano che l’ha definito un “giocatore farlocco da zero a zero” aggiungendo che “si deve vergognare per il comportamento avuto con Fonseca“.

La risposta del fuoriclasse portoghese non si è fatta attendere. Il calciatore rossonero ha riportato sul suo account x due emoticon del pagliaccio: il tifosi rossoneri sono impazziti!