Leao Milan, la RICHIESTA di Fonseca CARICA il portoghese! DEVE farlo a Parma, non c’è altra strada

Leao-Milan, richiesta precisa di Paulo Fonseca all’esterno portoghese: attacco all’area e maggiore incisività sottoporta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao partirà regolarmente dal primo minuto nella gara odierna contro il Parma. Come spiega la Rosea, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha dato compiti molto precisi al portoghese in vista della sfida del Tardini.

Il portoghese dovrà replicare a livello di movimenti quelli eseguiti contro il Torino ma dovrà necessariamente avere maggiore efficacia sottoporta. Fonseca vuole che Leao aumenti il suo fatturato di gol e assist: oggi l’occasione è ghiotta.