Leao Milan, Fonseca lo boccia ancora! Clamorosa decisione, cosa filtra verso il Napoli

Leao Milan, Fonseca lo manda nuovamente in panchina nella gara di questa sera contro il Napoli: le ultime sul portoghese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non cambia assolutamente idea in vista della sfida di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte: Rafael Leao partirà dalla panchina nel big match di San Siro.

Nessuna punizione per il portoghese ma solo una scelta tecnica: a sinistra giocherà Okafor nel tridente con Pulisic e Chukwueze dietro Morata. Per Leao possibile ingresso nella ripresa. Fonseca tira dritto per la sua strada.