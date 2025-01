Leao Milan, scatta la suggestione: «Nuovo ruolo? Prima o dopo ci arriviamo»

Condividi via email

Leao Milan, Riccardo Trevisani non ha dubbi: il fantasista portoghese può essere utilizzato anche in un altro ruolo

Riccardo Trevisani, nel corso di ‘Fontana di Trevi’, ha parlato di una sua ipotesi personale: quella di vedere Rafael Leao nel ruolo di prima punta. Secondo il telecronista, il fantasista del Milan potrebbe giocarci tranquillamente. Se non in quel ruolo magari da seconda punta, la qualità di certo non manca, l’assist contro l’Inter ne è l’ennesima conferma.

LE PAROLE – «Leao in quel ruolo è il mio sogno da quando l’ho visto al mondiale under 20. Sono convinto che prima o dopo ci arriviamo, se non proprio prima almeno seconda vicino ad una prima»