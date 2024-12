Leao Milan, l’indiscrezione dalla Spagna gela Ibrahimovic: quel top club prepara l’assalto a gennaio, l’offerta sul piatto

Leao Milan, il Barcellona è pronto all’assalto all’esterno portoghese già nella prossima sessione di gennaio: ecco i dettagli dell’offerta

Importante indiscrezione rilanciata da El Nacional sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Rafael Leao, col portoghese ancora nel mirino del Barcellona.

Laporta è determinato ad anticipare l’acquisto di una stella a gennaio. Il nome emerso con forza è Leao. Non sarà facile. La formula potrebbe prevedere prestito iniziale con riscatto obbligatorio. Si valuta di includere giocatori, come Ferran Torres o Eric García. I rossoneri dal canto loro non hanno nessuna intenzione di separarsi dal portoghese che dopo un inizio di stagione complicato è tornato a brillare.