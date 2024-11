Leao Milan, Marchegiani spiega: «Il problema in fase difensiva non è lui, va risolta questa cosa»

Leao Milan, Luca Marchegiani, ex calciatore e opinionista, ha commentato la situazione relativa al portoghese: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio contro il Cagliari:

PAROLE – «Secondo me è una questione di organizzazione: non è che Leao non tornasse con Pioli. Faceva l’esterno come lo ha fatto con bellissime partite, tanti gol, con limiti di continuità che fanno parte del suo modo di essere. Ma era un sistema in generale più equilibrato con Pioli».