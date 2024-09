Leao Milan, TUNNEL senza fondo di polemiche e delusioni: la CURA Portogallo non funziona. L’attaccante deve svoltare in fretta

Il tunnel in cui è finito Leao in questo inizio di stagione sembra senza fondo. Dopo le polemiche con la Lazio e le deludenti prove con Torino e Parma, infatti, l’attaccante del Milan è finito nel mirino dei giornali in Portogallo per l’opaca prestazione offerta contro la Croazia in Nations League (nessun tiro, 1 cross sbagliato, 1 passaggio chiave e 1 dribbling riuscito su 2 tentati). Tanto che il Ct Martinez l’ha sostituito alla fine del primo tempo con Joao Neves).

Leao, come ricorda la Gazzetta dello Sport, si era presentato a luglio con buoni propositi professionali dopo una stagione deludente a livello personale e di squadra. L’attaccante era chiamato a prendersi la squadra sulle spalle perché riconosciuto come leader tecnico, oltre che l’elemento più pagato in rosa. Con il Torino, invece, ha steccato sottoporta, mentre col Parma è apparso troppo passivo senza palla sui piedi e con la Lazio, gol a parte, ha scatenato la polemica con Theo Hernandez isolandosi nel cooling break. La cura Portogallo, finora, non ha funzionato anche se domani avrà un’occasione di rifarsi contro la Scozia. Da lunedì Leao dovrà pensare di nuovo al Milan in vista del trittico contro Venezia, Liverpool e Inter: i rossoneri hanno bisogno di una svolta. In fretta.