Leao Milan, Fonseca lo tiene in panchina: la scelta divide i tifosi. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Oggi è il grande giorno del match di Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava. Paulo Fonseca, ieri intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato che ci sarà un po’ di turnover.

Questa scelta porterà con ogni probabilità Rafael Leao in panchina, alle prese con un ottimo periodo di forma. Tra i tifosi è dibattito tra chi sostiene che sia giusto farlo riposare e chi invece lo rivorrebbe in campo per trovare continuità.