MN24 – Leao Milan, arrivano notizie positive in vista della finale: le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante portoghese

Arrivano buonissime notizie in casa Milan per quanto riguardano le condizioni di Rafael Leao. Il giocatore ha iniziato in gruppo l’allenamento pomeridiano e probabilmente domani verrà convocato per la finale.

L’ultimo atto della Supercoppa Italiana contro l’Inter potrebbe quindi riservare alcuni minuti anche all’esterno. Un suo utilizzo dal primo minuto appare comunque molto difficile. Conceicao capirà meglio nella giornata di domani la sua disponibilità fisica.