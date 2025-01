Leao Milan, la critica di Cassano: «Giocatore farlocco, Conceicao se ne accorgerà di questo!». Le dichiarazioni dell’ex giocatore rossonero

Leao ha vinto la Supercoppa Italiana con il Milan contro l’Inter per 2-3 da assoluto protagonista. Antonio Cassano, però, a Viva el Futbol, ci ha tenuto a ribadire questa cosa.

CASSANO SU LEAO – «Lo dico ora dopo che ha fatto una buona partita, a lungo andare se ne accorgerà pure Conceiçao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l’ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba. Leao deve dire grazie a Fonseca».