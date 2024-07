Leao Milan, inizia la tournée americana anche per il 10 rossonero! Fonseca lo accoglie così – VIDEO

Leao Milan, inizia la tournée americana anche per il 10 rossonero! Fonseca lo accoglie così. Il VIDEO dell’arrivo del portoghese

Inizia la tournée americana anche per il 10 del Milan, Rafa Leao. Il portoghese è arrivato a New York dopo la vittoria dei rossoneri per 3-2 contro il Manchester City. Il club ha pubblicato sui propri social il video del suo arrivo e l’abbraccio con il nuovo allenatore Fonseca.

Dalla prossima amichevole in America il tecnico portoghese potrà contare anche su Leao che è rientrato dalle vacanze dopo l’Europeo.