Leao-Milan, spunta il clamoroso retroscena: tutta la verità sul tentativo del Barcellona per il portoghese classe ’99

Come riportato da Tuttosport, sono emersi importanti retroscena sul calciomercato Milan per quanto riguarda il tentativo del Barcellona di arrivare a Rafael Leao, legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2028 e pilastro della squadra di Fonseca.

I catalani avrebbero informato i rossoneri di voler presentare un’offerta cash intorno ai 60 milioni di euro più alcune contropartite per arrivare ai 100 richiesti dal club rossonero. Secco no del Diavolo che non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore, tantomeno a fine mercato, e soprattutto senza un’offerta che preveda solo cash. Rafa resta a Milanello.