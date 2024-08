Leao Milan, il Barcellona non è più un PERICOLO? Questo FATTORE tranquillizza i tifosi rossoneri ULTIME

Leao Milan, il Barcellona non è più un PERICOLO? Questo FATTORE tranquillizza i tifosi rossoneri. Le ULTIME sul futuro del 10 del Milan

Ancora una volta il nome di Rafa Leao è stato accostato al Barcellona dalla Spagna. L’interesse sembrerebbe concreto nonostante per il calciomercato Milan il giocatore sia incedibile e potrebbe salutare Milano solamente per la cifra della clausola ovvero 175 milioni di euro.

Il club spagnolo ha acquistato da pochi giorni Dani Olmo per 55 milioni di euro ma a causa delle stringenti regole del FFP interne al campionato spagnolo, il Barcellona non lo ha ancora registrato in rosa. Difficile, quindi, che si possa portare avanti un colpo come quello di Leao.