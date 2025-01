Condividi via email

Leao Milan, tentativo dell’Al Nassr per il portoghese: secca la risposta dei rossoneri che non vogliono vendere l’attaccante ora

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, c’è stato un tentativo da parte dell’Al Nassr con il Milan per l’acquisto di Rafael Leao. La squadra allenata da Stefano Pioli era pronta a spendere una cifra intorno ai 75-80 milioni di euro.

Secca la risposta dei rossoneri che hanno rifiutato e non sono disposti a cedere l’esterno a gennaio. Il mercato in Arabia Saudita è ormai in chiusura e difficilmente ci sarà un rilancio nelle prossime ore. Discorso rinviato all’estate.