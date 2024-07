Leao MALE col Portogallo? Il ct Martinez RISPONDE: «Ci ha dato molto nelle prime due partite, per noi è fondamentale per un motivo»

Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha parlato dell’importanza di Rafael Leao per la propria nazionale

Finora l’Europeo di Rafael Leao è stato piuttosto deludente. Non sono mancate le critiche al numero 10 del Milan, il quale però è stato difeso dal proprio ct, Roberto Martinez. Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Portogallo Slovenia, riportate dal sito web di Record.pt.

PAROLE – «È nostra responsabilità mettere Rafael nelle posizioni migliori, dargli spazio in modo che possa mettere in pratica il suo calcio. Ma sono rimasto molto impressionato, ci ha dato molto nelle prime due partite, soprattutto con la Turchia. È stato molto costante, sta facendo del suo meglio e si sta allenando molto bene. Il suo talento è fondamentale per noi e ci rende migliori»