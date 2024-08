Leao Barcellona, l’INDISCREZIONE dalla Spagna: ora il Milan APRE alla cessione e fissa il PREZZO! I dettagli

Leao Barcellona, la bomba dalla Spagna: ora il Milan APRE alla cessione e fissa il PREZZO! I dettagli sulla richiesta per il portoghese

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti l’interesse del Barcellona per Rafael Leao. I blaugrana, sfumato l’obiettivo Nico Williams, sembrano intenzionati a virare sul portoghese. Se le prime notizie, soprattutto giunte dall’Italia, parlavano di un mercato Milan deciso nel voler trattenere il proprio numero 10, arrivano delle voci differenti dalla Spagna.

Stando a Marca, il Milan avrebbe aperto alla possibilità di cedere Leao agli spagnoli, ma avrebbe fissato il prezzo per il suo addio: la richiesta è di 120 milioni di euro. Una cifra che per il momento appare irraggiungibile dai blaugrana, soprattutto per i problemi economici che stanno attraversando il club. Il diavolo, inoltre, ha già rispedito al mittente un’offerta da 70 milioni di euro arrivata dall’Arabia Saudita.