Leao Al-Hilal, gli arabi piombano sul 10 rossonero! In arrivo un’offerta monstre: le ULTIME

Leao Al-Hilal, gli arabi piombano sul 10 rossonero! In arrivo un’offerta monstre per il portoghese: le ULTIME

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto chiarezza sulle voci circolate in queste ultime ore relative a un possibile addio di Rafael Leao direzione Arabia Saudita.

Stando a quanto si apprende l’Al-Hilal potrebbe presentare al Milan un’offerta monstre per Leao, che ha anche una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Tuttavia c’è da fare i conti con la volontà del club rossonero, che non vorrebbe privarsi di Rafa, e dello stesso portoghese, concentrato sull’Europeo e che non sembra comunque essere tentato dai petrodollari.