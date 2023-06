Oggi a Casa Milan è stato il Leao Day. Il portoghese ha firmato il rinnovo con il Milan e per l’occasione ha creato anche una canzone:

🌊 We go again! 🏄

With tunes by our very own Way 45’s “100” 🎶 #SempreMilan pic.twitter.com/2ihLF5g210

— AC Milan (@acmilan) June 2, 2023